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Тайна гибели Харламова: каскадер раскрыл реальную скорость машины легендарного хоккеиста в момент ДТП

Егор Левин
15:50 09.12.2020
По заключению эксперта и данным, полученным в результате опыта, можно судить о несоответствии официальных данных реальной ситуации на дороге в момент удара.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Гибель легендарного хоккеиста Валерия Харламова с самого начала вызывала у общественности вопросы. Слишком много было бросающихся в глаза сомнений и несоответствий, свидетельствующих против официальных милицейских данных. Чтобы выяснить, что могло случиться с автомобилем Харламова, попавшим в смертельное ДТП, программа «Улика из прошлого» провела собственный эксперимент, воспроизведя условия, в которых погиб спортсмен.

По официальным данным, супруга Валерия Ирина, находясь за рулем, ехала со скоростью 60 километров в час; водитель автомобиля ЗИЛ, с которым столкнулась «Волга» Харламова, утверждал о ста; в эксперименте участвует легковушка с манекенами и грузовик, за рулем которого находится обученный каскадер Андрей Селиванов.

«Реально эффективная скорость удара по нашим расчетам - 50 километров в час. На этой скорости мы и будем воспроизводить тот самый удар грузовика в “Волгу”», - пояснил он.

Как показал эксперимент, реальные скорости вряд ли соответствовали заявленным. По оценке эксперта, скорости были выше: об этом говорят полученные «Волгой» повреждения, которые разительно отличаются от снимков с места трагического столкновения Харламова. По сравнению с опытным образцом, машина хоккеиста оказалась деформирована практически полностью.

«Я думаю, что машины двигались намного быстрее, чем заявлено в уголовном деле. Это видно по удару и по машине. Грузовик, я думаю, если он шел в своем обычном режиме, то километров 60-70, если не 80-90. “Волга” соответственно шла также с превышением», - заявил Селиванов.

Для повреждений, которые можно было наблюдать на автомобиле хоккеиста, по оценке каскадера, характерна скорость около ста километров в час.

Смотрите полное расследование «Улики из прошлого» о гибели легендарного «Номера 17» на сайте телеканала «Звезда», а также в приложении SMART.TV. Авторы программы провели собственный анализ всех обстоятельств гибели спортсмена.

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