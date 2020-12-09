Тайна гибели Харламова: каскадер раскрыл реальную скорость машины легендарного хоккеиста в момент ДТП

Гибель легендарного хоккеиста Валерия Харламова с самого начала вызывала у общественности вопросы. Слишком много было бросающихся в глаза сомнений и несоответствий, свидетельствующих против официальных милицейских данных. Чтобы выяснить, что могло случиться с автомобилем Харламова, попавшим в смертельное ДТП, программа «Улика из прошлого» провела собственный эксперимент, воспроизведя условия, в которых погиб спортсмен.

По официальным данным, супруга Валерия Ирина, находясь за рулем, ехала со скоростью 60 километров в час; водитель автомобиля ЗИЛ, с которым столкнулась «Волга» Харламова, утверждал о ста; в эксперименте участвует легковушка с манекенами и грузовик, за рулем которого находится обученный каскадер Андрей Селиванов.

«Реально эффективная скорость удара по нашим расчетам - 50 километров в час. На этой скорости мы и будем воспроизводить тот самый удар грузовика в “Волгу”», - пояснил он.

Как показал эксперимент, реальные скорости вряд ли соответствовали заявленным. По оценке эксперта, скорости были выше: об этом говорят полученные «Волгой» повреждения, которые разительно отличаются от снимков с места трагического столкновения Харламова. По сравнению с опытным образцом, машина хоккеиста оказалась деформирована практически полностью.

«Я думаю, что машины двигались намного быстрее, чем заявлено в уголовном деле. Это видно по удару и по машине. Грузовик, я думаю, если он шел в своем обычном режиме, то километров 60-70, если не 80-90. “Волга” соответственно шла также с превышением», - заявил Селиванов.

Для повреждений, которые можно было наблюдать на автомобиле хоккеиста, по оценке каскадера, характерна скорость около ста километров в час.

Смотрите полное расследование «Улики из прошлого» о гибели легендарного «Номера 17» на сайте телеканала «Звезда», а также в приложении SMART.TV. Авторы программы провели собственный анализ всех обстоятельств гибели спортсмена.