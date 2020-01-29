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Голикова не исключила риск проникновения коронавируса в РФ

Наталия Майорова
15:33 29.01.2020
Она напомнила, что российское правительство еще в конце декабря предприняло ряд шагов по нераспространению этого заболевания. К настоящему времени заболевших коронавирусом в РФ нет.
Голикова не исключила риск проникновения коронавируса в РФ
© Фото: Алексей Дружинин, РИА Новости

В России не обнаружены случаи заражения новым коронавирусом, однако риск его проникновения в нашу страну существует. Об этом сегодня, 29 января, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.

Она напомнила, что российское правительство еще в конце декабря предприняло ряд шагов по нераспространению этого заболевания. Например, был усилен мониторинг за эпидемиологической обстановкой, а также повышен контроль на пунктах пропуска на границе РФ и отработаны действия медиков на случай обнаружения этого вируса у пациентов.

Также были проработаны вопросы немедленной изоляции лиц с подозрением на заболевание и установления медицинского наблюдения. Голикова подчеркнула, что за период мониторинга было выявлено 139 заболевших, однако ни у одного из них коронавирус обнаружен не был.

«Но мы должны понимать, что, хотя мы сейчас не имеем пострадавших, но, тем не менее, это проникновение может быть на территорию России, так как сегодня уже 15 стран зарегистрировали у себя случаи коронавируса», - сказала она.

В настоящее время, по словам Голиковой, российские власти проводят все необходимые мероприятия. В частности, в новосибирском центре «Вектор» уже ведутся работы по разработке вакцины против этого недуга. Также ведется взаимодействие со Всемирной организацией здравоохранения и КНР.

Ранее в столичном управлении Роспотребнадзора заявили, что риск распространения коронавируса в Москве минимален. В ведомстве отметили, что город полностью обеспечен новейшими тест-системами по диагностике заболевания.

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