Мэр Сургута Шувалов подал в отставку

Глава города Сургут Вадим Шувалов написал на своей странице в соцсети, что принял решение сложить с себя непосредственные должностные полномочия. Однако без работы мэр не останется и отдыхать не намерен.

«Я принял решение перейти на другую работу, где смогу принести больше пользы нашей Югре (Ханты-Мансийский автономный округ - Прим. ред.), городу и всем сургутянам», - сообщил Шувалов.

Шувалов подал заявление в городскую думу с просьбой об отставке и поблагодарил всех горожан за поддержку, за совместную работу, «которую мы проделали вместе, для того, что наш Сургут стал еще краше, еще комфортнее для жизни».