Из-за прорыва водовода в Санкт-Петербурге возле ТЦ забил гигантский «фонтан»
Поток воды поднялся на высоту нескольких метров,
© Видео: ВКонтакте, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб © Фото: ВКонтакте, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Жители Санкт-Петербурга сняли на видео прорыв водовода. Авария произошла на Ленинском проспекте, возле торгового центра «Максидом». Струя воды поднялась вверх на несколько метров. Видео с места происшествия очевидцы опубликовали в сети «ВКонтакте».
Местные жители уже оповестили об аварии сотрудников водоканала, на данный момент специалисты занимаются устранением течи и отведением воды.
Отмечается, что прорыв не повлиял на водоснабжение в районе.