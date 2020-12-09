Из-за прорыва водовода в Санкт-Петербурге возле ТЦ забил гигантский «фонтан»

Жители Санкт-Петербурга сняли на видео прорыв водовода. Авария произошла на Ленинском проспекте, возле торгового центра «Максидом». Струя воды поднялась вверх на несколько метров. Видео с места происшествия очевидцы опубликовали в сети «ВКонтакте».

Местные жители уже оповестили об аварии сотрудников водоканала, на данный момент специалисты занимаются устранением течи и отведением воды.

Отмечается, что прорыв не повлиял на водоснабжение в районе.