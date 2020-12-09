Фонтан из кипятка забил на юге Москвы из-за прорыва трубы
Авария произошла на улице Теплый Стан недалеко от дома 12.
© Видео: instagram, uzao.msk © Фото: uzao.msk, Instagram
В Москве на улице Теплый Стан произошел прорыв трубы с горячей водой. По сообщениям экстренных служб, фонтан кипятка поднялся на высоту около трех метров - вокруг него образовалось облако пара. Местные жители делятся в Сети фото и видео с места инцидента.
На данный момент экстренные службы перекрыли движение по улице и ведут работы по ликвидации аварии.