Сотни учеников гимназии в Татарстане пришлось эвакуировать из-за пожара

В Татарстане полыхает кровля детской гимназии. Инцидент произошел в городе Бугульма по улице Джалиля. К месту пожара стягиваются силы и средства республиканского ГУ МЧС, площадь пожара уточняется.

© Бугульма, VK

На опубликованных кадрах видно, как из-под кровли здания вырываются клубы густого дыма. Внутри помещений никого нет, так как персонал образовательного учреждения оперативно вывел на улицу всех, кто в нем находился, а это 850 человек, сообщает пресс-служба МЧС.

© Бугульма, VK

В результате возгорания никто не погиб и не пострадал. На тушении огня задействованы 12 единиц пожарной техники и 27 человек личного состава.