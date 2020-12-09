Михаил Ефремов написал письмо сыну погибшего по его вине Сергея Захарова

Адвокат Александр Добровинский, защищавший сторону потерпевших в аварии, произошедшей по вине актера Михаила Ефремова, сообщил журналистам, что сын погибшего в ДТП Сергея Захарова получил от Ефремова письмо. Добровинский сфотографировал тетрадный листок, на котором актер от руки пишет Валерию Захарову, что просит простить его и принять искренние соболезнования в связи со смертью его отца.

«После случившейся трагедии не проходит и дня, чтобы я не думал о Сергее. Я ежедневно молюсь за упокой его души. И поверьте, это не просто слова. Я действительно не понимаю, как мне теперь жить», - пишет актер.

Ефремов признается, что наверняка уже не сможет жить прежней жизнью и вернуться в свою «вообще-то веселую» профессию, и менять ему придется очень многое. Но искренне просит простить его, зная, что «никакого прощения ему нет», и обещает сделать все, чтобы ни сын погибшего ни вся его семья ни в чем не нуждались.

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Адвокат Александр Добровинский, которого по окончании расследования уголовного дела в отношении актера лишили адвокатской практики, равно, как и защитника стороны обвиняемого Эльмана Пашаева, прокомментировал письмо Михаила Ефремова в свойственной ему манере: «Не знаю, насколько это хорошая тактика - жаловаться о своих переживаниях парню, которого ты лишил отца. Видимо, поэтому и мнение Валерия на это письмо пока неоднозначно».

Напомним, сейчас актер, согласно вынесенному ему приговору, отбывает срок в колонии. Суд приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы, однако защита обжаловала постановление и добилась незначительного снижения наказания.