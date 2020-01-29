Мишустин назначил своим помощником Сергея Приходько
Ранее Приходько занимал должность заместителя руководителя аппарата правительства.
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Новый премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил своим помощником Сергея Приходько. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, Приходько назначен на время исполнения Мишустиным своих обязанностей премьер-министра. До новой должности Приходько был заместителем руководителя аппарата правительства.
Ранее Мишустин распределил обязанности между своими заместителями. Всего у него девять заместителей, в том числе первый вице-премьер Андрей Белоусов, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.