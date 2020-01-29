Путин поблагодарил бывших членов кабмина за работу

Президент Российской Федерации на встрече с бывшими членами кабинета министров поблагодарил их за работу. Было много сложностей, отметил глава государства, но в целом удалось принять ряд необходимых решений, добавил Путин.

«Правительство Дмитрия Медведева работало в непростых условиях, но сделало много полезного для стратегического развития страны», - заявил глава государства.

Президент России выразил надежду на то, что на новых местах своей работы, бывшие члены правительства используют весь свой потенциал и опыт, чтобы уверенно двигаться дальше.