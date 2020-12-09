Госдума приняла закон о неприкосновенности экс-президента

В Госдуме приняли на рассмотрение закон о гарантиях неприкосновенности сложившего свои полномочия президента России. Авторами документа выступили депутат Павел Крашенников и сенатор Андрей Клишас. Новый закон вносит изменения в третью статью Федерального закона «О гарантиях президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи». Отмечается, что документ соответствует принятым поправкам в Конституцию.

Если Госдума одобрит данный закон, то бывшему главе государства гарантируется защита от уголовной или административной ответственности - его нельзя будет задержать, арестовать, подвергнуть обыску или досмотру. Те же правила распространяются и на членов семью экс-лидера. Также правило распространяется на принадлежащие бывшему президенту помещения, автомобили, документы, средства связи и переписку.

В документе отмечается, что за Советом Федерации сохранится право лишить экс-лидера неприкосновенности на основании обвинений Госдумы в госизмене или других тяжких преступлениях. Обвинения должны быть подтверждены в Верховном и Конституционном судах.