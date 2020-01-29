Опубликованы первые кадры с места убийства депутата Заксобрания под Ростовом

Опубликованы первые кадры с места убийства депутата законодательного собрания Ростовской области Андрея Алабушева и его супруги Ольги. На записи видно, что территория, где произошла расправа, оцеплена сотрудниками правоохранительных органов.

Тела депутата и его жены были найдены в частном доме в городе Зерноград Ростовской области. Полицию вызвал водитель Алабушева.

Как рассказали в Следственном комитете России, прибывшие на место ЧП стражи порядка обнаружили на телах убитых рубленные раны. По факту инцидента ведомство возбудило уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).