В Музее Победы стартовал Всероссийский патриотический форум

В Музее Победы на Поклонной горе в Москве сегодня стартовал Всероссийский патриотический форум. Как отметил на церемонии первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, главная цель участников - сохранить память о Великой Отечественной.

Сегодня в рамках форума наградили первых лауреатов национальной премии «Победа». Номинантами премии стали 47 организаций, проектов, представителей общественных организаций и волонтеров.

Так, победителем в номинации «Проект года» стал Ржевский мемориал - награды получили его авторы. В номинации «Культурный проект» отмечен концерт на Мамаевом кургане в честь юбилея Победы. Награду вручили народному артисту России Юрию Башмету.