В Британии умер старейший радиоведущий

Британский актер, теле- и радиоведущий Николас Парсонс умер после непродолжительной болезни. Его не стало на 97-м году жизни, и он был старейшим ведущим радио BBC.

«Рядом с ним была его любимая семья, которая будет невероятно скучать по нему», - говорится в некрологе на сайте редакции.

Передача, которую вел журналист, называлась «Минуточку» («Just a Minute») и просуществовала в эфире более 50 лет. Шоу впервые вышло в эфир в 1967 году. К настоящему моменту снято около 950 выпусков.

В течение 12 лет Парсонс также был ведущим передачи «Распродажа века» («Sale of the Century»). Ее зрители впоследствии признали одним из самых успешных шоу своего времени. «Распродажа» выходила в эфир с 1971 года по 1983 год.