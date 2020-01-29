Французский суд оставил россиянина Винника под стражей

Александр Винник, экстрагированный из Греции во Францию, останется под стражей. О решении судьи сообщил адвокат россиянина Тимофей Мусатов.

«Судья вынес решение, которое было написано заранее, полностью поддержал прокурора, сообщив при этом, что оставляет Винника под стражей на период следствия», - приводит РИА Новости слова адвоката.

Мусатов уточнил, что такое решение судья вынес для собственной безопасности Винника и чтобы «удовлетворить будущее следствие». Защита намерена подать апелляцию, на подачу которой есть 10 дней.

Винник была задержан в Греции по запросу США в июле 2017 года. Вашингтон обвиняет россиянина в отмывании от $4 до $9 миллиардов через интернет-биржу криптовалют, Париж считает его виновным в киберпреступлениях. Сам Александр настаивает на своей невиновности.

Кроме России, экстрадиции Винника добивались США и Франция. После решения министра юстиции Греции выдать Винника во Францию, россиянин объявил голодовку. Александра Винника экстрагировали из Греции во Францию 23 января. Из-за проблем со здоровьем из-за 35-дневного голодания, он был помещен в парижскую больницу Hotel Dieu.