Путин: власти сделают все для предупреждения коронавируса в РФ

Президент РФ Владимир Путин поставил задачу минимизировать человеческие потери от распространения пневмонии, вызванной коронавирусом. Об этом сегодня, 29 января, российский лидер заявил на совещании о мерах по предупреждению инфекции в нашей стране.

Путин подчеркнул, что во всех странах мира, включая РФ, ежегодно умирают люди от пневмонии и гриппа.

«Поэтому здесь перед нами общая задача - минимизировать эти потери, сделать все, чтобы у нас ничего подобного не было», - сказал он.

Что же касается коронавируса, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань, то данное явление российский лидер обозначил как новое и выразил озабоченность тем, насколько Россия готова к этому вызову.

«Я исхожу из того, что правительство, Минздрав, Роспотребнадзор сделают все, чтобы неожиданности, которые перед нами возникают, не стали неожиданностью для подавляющего большинства граждан, чтобы все были к этому готовы», - заявил президент РФ.

Комментируя ситуацию в Китае, Путин отметил, что было зафиксировано много случаев летальных исходов. Российское правительство же, по словам президента, выработало ряд превентивных мер по нераспространению вируса в нашей стране.

Участниками переговоров стали также вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова. Путин призвал доложить о том, как складывается ситуация с противодействием этому вирусу в РФ.

Ранее в столичном управлении Роспотребнадзора заявили, что риск распространения коронавируса в Москве минимален. В ведомстве отметили, что город полностью обеспечен новейшими тест-системами по диагностике заболевания.