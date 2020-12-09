Госдума отложила обязательную установку отечественного ПО на смартфоны

В Госдуме приняли решение отложить начало действия закона об обязательной установке отечественного ПО на смартфоны, компьютеры и умные телевизоры, продаваемые в России. Согласно решению правительства, закон вступит в силу с 1 апреля 2021 года.

Также документ предусматривает возможность предустановки программного обеспечения, разработанного не только в России, но и в странах ЕАЭС - Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии. Порядок установки будет определять правительство РФ.

Ранее генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков рассказал «Звезде» о том, как повлияет на рынок гаджетов постановление об обязательной установке отечественных приложений.