Госдума отложила обязательную установку отечественного ПО на смартфоны
Теперь закон вступит в силу в апреле 2021 года.
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В Госдуме приняли решение отложить начало действия закона об обязательной установке отечественного ПО на смартфоны, компьютеры и умные телевизоры, продаваемые в России. Согласно решению правительства, закон вступит в силу с 1 апреля 2021 года.
Также документ предусматривает возможность предустановки программного обеспечения, разработанного не только в России, но и в странах ЕАЭС - Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии. Порядок установки будет определять правительство РФ.
Ранее генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков рассказал «Звезде» о том, как повлияет на рынок гаджетов постановление об обязательной установке отечественных приложений.