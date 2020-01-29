Генпрокуратура РФ призвала реже арестовывать за нетяжкие преступления

Генеральная прокуратура выступила за то, чтобы заключение под стражу за преступления небольшой и средней тяжести применялось реже, чем сейчас.

Как уточняется в пресс-релизе Генпрокуратуры, необходимо расширение практики органов предварительного расследования по вопросу избрания меры пресечения, не связанной с лишением свободы.

«В то же время целесообразно сокращение количества фактов, когда мера пресечения в виде заключения под стражу избирается в отношении лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за совершение преступлений небольшой и средней тяжести», - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что в СИЗО арестантов часто содержат с нарушением норм не только международного, но и национального законодательства. Особенно такая ситуация наблюдается в российских регионах, где часть изоляторов функционирует в условиях «существенного переполнения». Причиной тому является длительное рассмотрение уголовных дел в судах.

Кроме того, часто информация из судов об освобождении того или иного человека доходит до СИЗО слишком долго. В результате, человек продолжает оставаться под стражей сверх меры.