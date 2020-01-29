СК сообщил детали допроса подозреваемых по делу Голунова экс-полицейских

Наркотические средства, которые были подброшены журналисту Ивану Голунову экс-сотрудниками полиции были ими незаконно приобретены, а также незаконно хранились и перевозились. Пятерым бывшим правоохранителям будут предъявлены обвинения в фальсификации доказательств виновности журналиста, сообщается на официальном сайте СК России.

«По данным следствия, в июне 2019 года сотрудники полиции с целью незаконного привлечения Голунова к уголовной ответственности подложили наркотические средства в его рюкзак, а также в жилище. Таким образом они сфальсифицировали результаты оперативно-розыскной деятельности», - говорится в материалах СКР на сайте ведомства.

Иван Голунов был задержан 6 июня прошлого года в Москве. При обыске у молодого человека нашли мефедрон. На допросе журналист заявил, что не имеет никакого отношения к обнаруженным при нем наркотикам.

Под следствием оказались бывшие сотрудники отделения по борьбе с незаконным оборотом героина, синтетических наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев, а также бывший начальник этого отделения Игорь Ляховец.