В МО назвали лицемерием «беспокойство» Помпео из-за «наступления» РФ в Сирии

В Минобороны России не удивлены лицемерием госсекретаря США Майкла Помпео, заявившего об испытываемом в Госдепе «беспокойстве» из-за «масштабного наступления» России и Сирии на якобы мирных жителей Идлиба. Об этом сообщил официальный представитель военного ведомства, генерал-майор Игорь Конашенков.

«Все нравоучения Госдепа по Сирии и "обеспокоенности" якобы страданиями "мирных жителей" выходят в свет исключительно в моменты сокрушительного поражения террористов и долгожданного освобождения мирных сирийцев. На этом фоне была неудивительна молчаливая поддержка последних недель Госдепом мощного и скоординированного наступления из зоны деэскалации "Идлиб" крупных сил называемых Майклом Помпео "невинных мирных жителей" с артиллерией и бронетехникой, принадлежащих сирийскому филиалу "Аль-Каиды"* - "Джабгат ан-Нусре"*», - сказал он.

Конашенков добавил, что по состоянию на утро 29 января в результате оборонительных действий и контрнаступления сирийских правительственных войск на границе зоны деэсклации «Идлиб» уничтожены и захвачены восемь «невинных» танков, более 15 боевых машин пехоты, 49 пикапов с крупнокалиберным вооружением, 8 джихад-мобилей, 4 ударных БПЛА и десятки артиллерийских орудий разных калибров.

«Под аналогичные лицемерные твиты Госдепартамента США ранее были освобождены и сейчас, в отличие от стертой с лица земли бомбардировками США Ракки, самостоятельно налаживают мирную жизнь сирийцы в Алеппо, Пальмире, Хаме, Хомсе, Думе, Деръа, Сувейде, Кунейтре, Дейр-Эз-Зоре», - добавил он.

По мнению представителя Минобороны, причиной главных трудностей восстановления мирной жизни сирийцами является Госдепартамент США, «не брезгующий ничем в реализации жесточайших санкций, блокирующих любую продуктовую, медицинскую, вещевую и финансовую помощь действительно невинным мирным сирийцам на освобожденной от террористов территории их страны».

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