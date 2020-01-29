Брошенным в Шереметьево детям организовали экскурсию на Красную площадь. Об этом в среду, 29 января, корреспонденту «Звезды» рассказали в больнице, где они содержались до недавнего времени.

«Их увезли на Красную площадь на экскурсию, у них новая одежда, а то их была совсем старой и поношенной», – рассказал корреспонденту заместитель главного врача.

Он добавил, что видел детей утром, настроение у них нормальное.

В медучреждении уверены, что детей больше не будут содержать в больнице, но о дальнейшей их судьбе ничего не знают.

Напомним, что 27 января стало известно о том, как отец бросил двоих своих сыновей в московском аэропорту Шереметьево, уехав на заработки в другой город. Он оставил вместе с ними записку о том, что вынужден уехать из-за тяжелого финансового положения и вернется за детьми, как только сможет.

Позже детей поместили в больницу подмосковных Химок, где они проходили плановое обследование.