В Кремле прокомментировали барное «движение сопротивления» в Петербурге

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что создание любых движений сопротивления подразумевает под собою не просто сопротивление региональным властям, а людям, жизнь которых организаторы этих самых протестных движений собираются подвергнуть опасности.

Комментируя «движение сопротивления» ресторанов и баров Санкт-Петербурга, где сотни заведений намерены игнорировать требования властей на ограничение работы во время новогодних праздников, Песков напомнил, что решения по противоэпидемиологическим мерам являются прерогативой региональных властей и Кремль не может в это вмешиваться.

«Властям виднее на местах. Сейчас в Питере ситуация настолько тяжелая, что здесь, конечно же, в первую очередь надо думать о безопасности людей», - заметил пресс-секретарь президента РФ.

За минувшие сутки в Санкт-Петербурге выявили 3 761 случай COVID-19, а общее число заразившихся превысило 155 тысяч. Почти 6 000 человек из них умерли.