В Роспотребнадзоре сообщили о маловероятности вспышки коронавируса в Москве

Риск распространения коронавируса в Москве минимален. Об этом заявили в столичном управлении Роспотребнадзора. В ведомстве отметили, что город полностью обеспечен новейшими тест-системами по диагностике заболевания.

«Риск высок в тех регионах, которые граничат с Китаем. Мы думаем, что ситуация не будет ухудшаться. Закрыты границы Хабаровска и Владивостока, уже летят пустые самолеты, которые забирают туристов, и новые туристы не едут. Мы отслеживаем все авиарейсы, все пути, которыми инфицированные могут приехать, эти пути мы отрабатываем особенно тщательно», - цитирует «Интерфакс-Москва» заявление главного санитарного врача Москвы, главы управления Роспотребнадзора по Москве Елены Андреевой.

Эксперт отметила, что в феврале ситуация с заболеваемостью новым типом коронавируса должна стабилизироваться, а количество инфицированных пойти на спад, так как границы с Китаем закрыты, а туристический поток практически прекратился.

В КНР также проводится широки спектр карантинных мероприятий, что позволяет сдерживать эпидемию. Согласно последним данным, количество жертв коронавируса в Китае достигло 130 человека, еще более тысячи пациентов находятся в тяжелом состоянии.

В ближайшее время медики рассчитывают разработать вакцину от недуга, для это мобилизованы все силы. Сегодня китайские специалисты передали геном коронавируса российским экспертам для совместной разработки лекарственных препаратов, призванных сдержать пандемию.