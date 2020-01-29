«Ужас, что творится»: соседи убитого ростовского депутата прокомментировали трагедию

Жители Зернограда приходят в себя после громкого убийства депутата Законодательного собрания Ростовской области и его жены. Для небольшого города совершенное преступление стало шоком.

Вспоминая Андрея Алабушева и его супругу Ольгу, соседи отмечают, что пара ничем не отличалась от других жителей и не привлекла к себе лишнего внимания.

«Вчера я находился на работе, а мама была дома. У нас из огорода как раз видно двор соседей, у которых все это произошло. Мама развешивала белье, когда увидела большое количество полицейских и сотрудников МЧС, а потом уже в Интернете мы узнали, что случилось и соседи рассказали подробности, кто знал», - рассказал «Звезде» сосед убитых Александр Хадак.

Сейчас расследованием трагедии занимаются сотрудники Следственного комитета. Известно, что вчера водитель депутата не сумев достучаться до своего начальника, открыл дверь в дом своим ключом. На полу он обнаружил убитых супругов и вызвал полицию. Следовали и криминалисты пришли к выводу, что пара погибла от тяжелых черепно-мозговых травм.

В качестве основного мотива убийства была названа личная неприязнь. Позже было обнаружено и тело подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 38-летний местный житель. По предварительным данным, он покончил жизнь самоубийством.

«Ужас, что творится, мы живем здесь, ходим всегда в магазин и всех в округе знаем, а тут такое. Жена убитого преподавала в институте, у меня сестра у нее училась. Очень хорошая она женщина была, да и он, как соседи говорят, был человек неплохой. Ничего другого сказать не могу», - сожалеет Хадак.

Ранее следователи провели осмотр дома депутата Андрея Алабушева, в котором произошло убийство. На кадрах видео, снятого на месте происшествия, показана обстановка внутри дома после трагического инцидента.