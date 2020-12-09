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В Российском союзе туриндустрии допустили закрытие границ в стране до сентября

Алена Миронова
14:31 09.12.2020
Рынок потерял порядка 95-97% своих зарубежных клиентов.
В Российском союзе туриндустрии допустили закрытие границ в стране до сентября
© Фото: Leonid Faerberg, Transport Photo Images, Globallookpress

Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев заявил, что границы с другими странами могут быть закрыты до начала осени 2021 года.

«Границы ряда стран, популярных у российских туристов, могут быть закрыты для РФ», — передает ТАСС его слова.

Игнатьев отметил, что власти других стран предполагают, что границы могут быть открыты после летнего сезона.

По его словам, рынок потерял порядка 95-97% своих зарубежных клиентов. 

Ранее 14 ноября Россия возобновила авиасообщение с Эфиопией и Сейшельскими островами. Полеты из Москвы в столицу Эфиопии Аддис-Абебу совершаются трижды в неделю, а на Сейшелы - по два раза. 

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