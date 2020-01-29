В МИД Сирии осудили предложенную Трампом «сделку века»
Дипломаты подчеркнули необходимость обеспечения законных прав палестинского народа.
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В Министерстве иностранных дел Сирии осудили предложенную американским лидером Дональдом Трампом «сделку века» между Палестиной и Израилем.
«Этот проект представляет собой капитуляцию перед израильской оккупацией и подтверждает враждебность США и Израиля арабской нации», - приводит заявление ведомства агентство SANA.
Сирийские дипломаты выразили мнение о необходимости отстаивания интересов всех сторон и обеспечения законных прав палестинского народа.
Напомним, накануне Дональд Трамп презентовал так называемую «сделку века» - план ближневосточного урегулирования, предполагающий создание независимых арабского и еврейского государств.