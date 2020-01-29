День голосования по поправкам в Конституцию может стать выходным

Голосование по поправкам в Конституцию РФ может пройти в середине апреля, сообщил сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении корректировок в основной закон, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Он также предложил объявить этот день выходным, сообщает РИА Новости.

Высказался Клишас и по сути самих предложенных поправок. По его мнению, представительную функцию Государственной Думы РФ нужно усилить.

«У нас парламент воспринимают как законодательный орган, как орган, который просто принимает законы. Представительная функция парламента - это основное, законотворчество - это вторично», заявил Клишас.

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправке в Конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Изменения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина.