Трудности перевода: украинские школьники столкнулись со сложностями из-за закона о языке

Совсем недавно Украина приняла законопроект о среднем образовании, согласно которому в школах будет сокращаться преподавание на русском языке. Начиная с 5 класса, все школьники, представляющие собой нацменьшинства, будут получать знания по не менее чем 80% предметов на украинском языке.

Документ детализирует одобренный в сентябре 2017 года законопроект «Об образовании». За принятие нового закона проголосовали 327 депутатов и только трое против, 54 парламентария предпочли воздержаться.

Между тем русскоговорящие жители Украины, чьи дети ходят или только планируют пойти в школу, уже столкнулись с рядом проблем, связанных с изменениями в системе образования.

Мать двоих детей Татьяна рассказала в интервью «Специальному репортажу», что теперь ей приходится делать уроки вместе с сыном-шестиклассником и переводить ему непонятные слова.

«Многие вопросы нам нужно переводить. Ребенку объясняю, разбираем слова. Так мы и учимся», - объяснила она.

Дочь Татьяны, Саша, только собирается пойти в школу первого сентября. Вся семья говорит дома на русском языке и девочка, естественно, тоже. Татьяна опасается, что из-за этого ребенок не сможет сориентироваться в школьной программе.

«Вся семья у меня русскоговорящая, ребенок в том числе. И как все это будет происходить и выглядеть - мне пока сложно представить», - выразила опасения Татьяна.

Реформа украинского образования серьезно изменила подход к обучению детей. Однако наибольшее количество поправок претерпел язык. Согласно новому законопроекту, обучение на украинском языке с первого по последний классы будет проводиться только для коренных народов страны, не проживающих в собственной языковой среде и не имеющих собственного государства. Для школ с языком нацменьшинств, относящихся к странам ЕС, обучение будет вестись на родном языке, однако с 5 класса не менее 20% предметов должны преподаваться на украинском. В 9 классе 40% предметов будут вестись на государственном языке, а в старших классах этот показатель должен составлять 60% .

Для остальных же национальных общин предусмотрена третья модель обучения. Здесь речь идет о нацменьшинствах, проживающих в своей языковой среде. Эта модель, прежде всего, относится к русскоязычным школьникам. В данном случае в начальной школе русский язык будет преподаваться наравне с украинским, но начиная с 5 класса не менее 80% учебного процесса должно вестись на государственном языке.