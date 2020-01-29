Ученые открыли способное бороться с коронавирусом антитело

Китайские ученые заявили, что одно из антител, CR3022, открытое во время эпидемии атипичной пневмонии 2003 года, способно бороться с коронавирусом.

Отмечается, что ученые применили к коронавирусу уже известные антитела.

Молекулярные биологи обнаружили CR3022, проследив за тем, как копия белка RBD, который вирус использует для проникновения в человеческие клетки, взаимодействует с различными антителами, которые были открыты в организме пациентов или созданы во время вспышки атипичной пневмонии в 2003 году.

«Антитело CR3022, нейтрализующее вирус SARS, очень активно присоединяется и к вирусу 2019-nCoV», – говорится в исследовании, опубликованном научной библиотекой bioRxiv.

По мнению ученых, на основе CR3022 и других антител, способных взаимодействовать с коронавирусом, можно будет создать первые действенные средства для лечения этой формы пневмонии и остановки эпидемии.

Напомним, что на утро 29 января количество жертв новой разновидности коронавируса в Китае уже достигло 132 человек, более 1000 пациентов находятся в тяжелом состоянии.

Ранее сегодня стало известно, что Китай и Россия будут вместе работать над созданием эффективной вакцины от новой разновидности коронавируса.