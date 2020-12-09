Истребитель ВВС США F-16 разбился в Мичигане

Истребитель ВВС США F-16 Fighting Falcon потерпел крушение во время выполнения тренировочного полета в штате Мичиган.

Инцидент произошел во время проведения учебно-тренировочного полета с одним пилотом на борту. Об этом сообщает Нацгвардия штата.

Причина крушения, а также состояние пилота на данный момент неизвестны.

На месте происшествия работают спасатели. В настоящий момент идет расследование по факту произошедшего.