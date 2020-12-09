Истребитель ВВС США F-16 разбился в Мичигане
В момент происшествия самолет выполнял обычную учебную тренировку с одним пилотом на борту.
© Фото: Wisconsin National Guard
Истребитель ВВС США F-16 Fighting Falcon потерпел крушение во время выполнения тренировочного полета в штате Мичиган.
Инцидент произошел во время проведения учебно-тренировочного полета с одним пилотом на борту. Об этом сообщает Нацгвардия штата.
Причина крушения, а также состояние пилота на данный момент неизвестны.
На месте происшествия работают спасатели. В настоящий момент идет расследование по факту произошедшего.