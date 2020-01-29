В Кремле началась встреча Путина с ушедшими в отставку министрами и вице-премьерами

Началась встреча президента России Владимира Путина с ушедшими в отставку министрами и вице-премьерами. Глава государства обсудит с ними перспективы дальнейшей занятости и поблагодарит за работу, проделанную ими в составе кабмина.

Отдельные представители прошлого правительства уже перешли на новые должности. Так, экс-глава Минтруда Максим Топилин стал председателем правления Пенсионного фонда, а экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова назначена на пост руководителя Федерального медико-биологического агентства, а экс-глава Минкультуры Владимир Мединский стал помощником президента. Встреча с ушедшими в отставку министрами носит традиционный характер.

Напомним, после обращения Путина к Федеральному собранию 15 января на тот момент премьер-министр Дмитрий Медведев заявил об отставке российского правительства в полном составе. Президент поблагодарил кабмин за совместную работу и попросил исполнять свои обязанности в полном объеме до формирования нового кабинета министров.