ПСБ снизил ставки по кредитам для военнослужащих и сотрудников ОПК

ПСБ снизил ставки по кредитам наличными до 5,5% годовых при подключении финансовой защиты, сообщили в пресс-службе банка. Кроме того, если заемщик выплачивает ежемесячные платежи своевременно, не допуская просрочки, ставка снижается еще на 1% каждый год – максимально до 2,5% годовых.

Отмечается, что предложение действует для зарплатных клиентов, сотрудников оборонно-промышленного комплекса, военнослужащих, а также госслужащих.

«Мы наблюдаем рост спроса на кредиты со стороны населения и хотим поощрить клиентов, которые ответственно подходят к своим обязательствам. Для них банк предлагает возможность постепенно снизить ставку до 2,5% - это самое выгодное предложение на рынке для массовых клиентов на данный момент», - поясняет директор по разработке продуктов розничного бизнеса ПСБ Марат Муллагалиев.

Кредит наличными выдается без залога и поручительства на любые цели. В рамках этого предложения клиенты также могут рефинансировать потребительские кредиты, взятые в сторонних банках.

Зарплатные клиенты смогут оформить кредиты по упрощенной процедуре - без посещения офиса и подтверждения дохода. Для этого достаточно лишь подать заявку в мобильном банке, которую рассмотрят в течение пары минут.

В ПСБ также уточняют, что ставка от 5,5% действует для кредитов на сумму от 700 тыс. до 3 млн рублей на срок от 1 года до 7 лет. Если клиент выберет кредит без страхования, ставка составит от 9,8% годовых.