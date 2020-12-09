Умер подписавший Беловежские соглашения экс-премьер Белоруссии
Вячеслав Кебич умер на 85-м году жизни. Информацию о его кончине подтвердили в Совете министров республики.
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Бывший премьер-министр Белоруссии Вячеслав Кебич умер в возрасте 84 лет. Об этом сообщило агентство БЕЛТА со ссылкой на Совет министров республики.
Кебич возглавил Совет министров Белоруссии в 1990 году. А в декабре 1991 он был в числе подписавших Беловежского соглашения, прекратившего существование СССР и провозгласившего создание СНГ.
Причина смерти не уточняется.