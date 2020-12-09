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Военный эксперт объяснил причину «отставания» ледокольного флота США от российского на десятилетия

Валентина Пескова
13:31 09.12.2020
Как указано в статье National Interest, на вооружении ВМС США сейчас стоят только два ледокола, тогда как российский ледокольный флот насчитывает 40 судов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: USCG

То, что в активе ледокольного флота США в настоящее время осталось только два корабля, при этом один из них - с неработающим двигателем, а второй - даже не атомный, а дизельный, имеет под собою вполне определенные причины. Как прокомментировал статью National Interest военный эксперт Алексей Леонков, в которой автор замечает, что американский флот отстал от российского, с котором сейчас 40 ледоколов, на десятилетия, в этом нет ничего удивительного.

«Все это нужно связывать с тем, что в Америке была в 2013 году принята стратегия - Арктическая дорожная карта с перспективами развития до 2030 года. Она подразумевала выполнение 66-й директивы, которую в 2009 году приняла еще администрация президента Обамы. В ней говорилось о том, что у США - фундаментальные интересы в национальной безопасности в арктическом регионе, и они готовы отстаивать и защищать и путем  продвижения в арктические широты противоракетной обороны, а систем дальнего вооружения развертывания морских и авиационных систем в интересах стратегических и морских перевозок», - рассказывает «Звезде» Алексей Леонков.

Однако, замечает военный эксперт, для того, чтобы оказаться в Арктическом регионе, нужно как минимум перенести туда одну из главных составляющих американских вооруженных сил - это их ВМФ. А когда американцы провели мониторинг, выяснилось, что у них в широтах присутствует всего 14 кораблей береговой охраны и 9 пунктов базирования для кораблей подводных лодок.

«Для того, чтобы разрастись в этом направлении, есть одна загвоздка - нужно ведь ходить по льдам. А для этого нужен ледокольный флот. Американцы этой задачей не только озадачились сами, но и повесили ее на своих партнеров канадцев и норвежцев, чтобы решить свой вопрос по созданию ледокольного флота с ними», - комментирует Леонков.

Но со временем выяснилось, что пока в США решали этот вопрос, отмечает специалист, Россия вышла на такие плановые строительства ледоколов для Северного морского пути, причем не только гражданских, но и ледоколов, выполняющих роли сторожевых кораблей, что в дальнейшем сокрушения National Interest могут только продолжиться, потому что выяснится, что помимо ледоколов у американцев вообще нет кораблей ледового класса.

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