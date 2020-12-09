В Кремле назвали условие для встречи Путина и Зеленского

В Кремле назвали условие для встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пояснил, что на данный момент «субстанция» для этого отсутствует.

«Встреча ради встречи не нужна никому. Любая встреча глав государств должна быть хорошо подготовлена», - заявил он.

При этом соответствующая работа идет. Помощники президентов, по словам Пескова, в настоящий момент заняты именно этим, но пока не сформировали ту суть, «за которую можно уцепиться, чтобы нанизывать понимания». Он выразил уверенность, что в роли нее могут выступить парижские договоренности, но признал, что «ситуация тяжелая».