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В Кремле назвали условие для встречи Путина и Зеленского

Егор Левин
13:23 09.12.2020
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока для подготовки переговоров нет соответствующей «субстанции».
В Кремле назвали условие для встречи Путина и Зеленского
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Globallookpress

В Кремле назвали условие для встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пояснил, что на данный момент «субстанция» для этого отсутствует.

«Встреча ради встречи не нужна никому. Любая встреча глав государств должна быть хорошо подготовлена», - заявил он.

При этом соответствующая работа идет. Помощники президентов, по словам Пескова, в настоящий момент заняты именно этим, но пока не сформировали ту суть, «за которую можно уцепиться, чтобы нанизывать понимания». Он выразил уверенность, что в роли нее могут выступить парижские договоренности, но признал, что «ситуация тяжелая».

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