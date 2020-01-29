Сила доброты: астраханец спас пса из замерзшей реки

Житель Астрахани Александр Немшин гулял с дочерью по набережной Приволжского затона, когда заметил собаку, которая подошла к реке и неожиданно провалилась под лед, передает РИА «Волга». Поняв, что самостоятельно животное из воды не выберется, Александр разделся и бросился в реку.

На кадрах, которые сняли очевидцы, видно как мужчина в одних плавках заходит в воду. Затем проходит несколько метров среди льдин и добирается до тонущей собаки.

Подхватив пса, Александр вынес его на берег. Там его ждала дочь, которая очень переживала за судьбу животного.