СК РФ показал изнутри дом убитого под Ростовом депутата

Сотрудники Следственного комитета России провели осмотр дома депутата Законодательного собрания Андрея Алабушева, в котором произошло убийство его самого и его супруги.

На кадрах видео, снятого на месте происшествия, показана обстановка внутри дома после трагического инцидента. Расследование уголовного дела, открытого по факту случившегося, поручено первому отделу по расследованию особо важных дел. Видео опубликовано на канале СК РФ на YouTube.

Ранее сотрудники СК РФ назвали личную неприязнь в качестве мотива убийства Алабушева и его супруги Ольги. Их тела с признаками насильственной смерти были найдены во вторник, 28 января, в городе Зернограде Ростовской области.

Алабушев был избран депутатом Законодательного собрания Ростовской области в сентябре 2018 года. Он представлял партию «Единая Россия». Мужчине было 64 года.