Кремль не намерен вмешиваться в работу СКР по делу Голунова

Кремль не намерен и не имеет возможности вмешиваться в работу Следственного комитета по расследованию уголовного дела журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Ранее стало известно о том, что пятерых экс-сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков доставили на допрос к следователям.

«Следственный комитет выполняет следственные действия. Целью следственных действий, естественно, является выявить, определить обстоятельства и найти виновного в нарушении закона. Никакого намерения у нас и возможности, собственно, вмешиваться в эту следственную работу нет», - отметил Песков.

Журналиста Голунова задержали в Москве 6 июня прошлого года. При обыске молодого человека, у него был обнаружен мефедрон. На допросе журналист заявил, что запрещенное вещество ему подкинули, а сам он не имеет к нему никакого отношения.

В результате проведенного расследования Голунова отпустили, а ряд сотрудников правоохранительных органов были уволены, и сами оказались под следствием.