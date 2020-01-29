Шойгу: конкурс в некоторых военных вузах вырос до 18 человек на место

Министерство обороны РФ уделяет особое внимание развитию военного образования. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

«Непрерывно растет вступительный конкурс в военные вузы. В 2019 году в ряде из них он доходил до 18 человек на место», - сказал министр.

Он отметил, что практическая направленность обучения и его мобильность требуют активного внедрения в учебный процесс современных технологий, в том числе электронных учебников.

Шойгу также подчеркнул, что большое внимание уделяется довузовской подготовке, которая должна обеспечить всестороннее развитие воспитанников.

В своем выступлении министр также сообщил, что численность юнармейского движения превысила 600 тысяч человек.