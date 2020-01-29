Володин прокомментировал заявление Зеленского о Второй мировой войне

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о Второй мировой войне сделано в угоду европейским странам и США. Об этом в среду, 29 января, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Таким образом спикер отреагировал на недавние заявление Зелинского, который обвинил СССР наряду с нацисткой Германией в развязывании Второй мировой войны.

«(Зеленский - прим. ред.) пытается ради сохранения власти, признания ряда европейских стран и Соединенных Штатов Америки сделать все, чтобы очернить нашу общую историю», – цитирует его РИА Новости.

Володин добавил, что, сделав такое заявление, Зеленский фактически отрекся от своего деда, участника Великой отечественной войны.

По мнению спикера, такого рода заявления президентов Польши, Украины, политиков Прибалтийских стран, кощунственны и за ними стоят попытки не просто переписать историю, но и «отнять у нас близких», погибших во время войны.

Напомним, что скандальный инцидент произошел 28 января в годовщину освобождения Освенцима.