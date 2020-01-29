Шойгу: благодаря авиационной эвакуации спасены жизни более тысячи военных
В большинстве военных гарнизонов функционируют средства телемедицинских консультаций.
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Благодаря своевременной авиационной эвакуации нуждающихся в медицинской помощи военнослужащих, удалось спасти более тысячи жизней. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии российского военного ведомства.
«Использование современных средств авиационной эвакуации позволило спасти жизни свыше тысячи четырехсот военнослужащих», - сказал Шойгу.
По словам министра, в большинстве военных гарнизонов функционируют средства телемедицинских консультаций.
Шойгу также отметил, что Минобороны продолжает совершенствование социальной инфраструктуры военных городков. В 2020 году будет выполнен текущий ремонт 1544 социально значимых объектов.