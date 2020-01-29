Опубликованы первые кадры с места падения крана в Москве

Гусеничный кран упал на одного из рабочих строительной площадки у дома №2 в Гранатном переулке в Москве. По предварительной информации, пострадавший жив.

Прибывшим на место спасателям удалось извлечь его из-под упавшей машины. Сейчас мужчина без сознания, его доставили в одну из столичных больниц.

Причины ЧП пока не установлены. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб города.