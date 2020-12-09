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Ширвиндта выписали из больницы после коронавируса

Алена Миронова
12:59 09.12.2020
Он с супругой был госпитализирован 25 ноября.
Ширвиндта выписали из больницы после коронавируса
© Фото: Владимир Вяткин, РИА Новости

Художественного руководителя Московского академического театра сатиры Александра Ширвиндта выписали из больницы после перенесенной новой коронавирусной инфекции.

«Великолепно. Его уже выписали. Здоров», - ответил директор театра Мамед Агаев на вопрос «Звезды» о том, как чувствует себя артист.

Ранее сын Ширвиндта рассказал «Звезде» о состоянии госпитализированного с коронавирусом отца. Он отметил, что болезнь протекала в легкой форме и без осложнений.

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