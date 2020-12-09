В стране и мире Ширвиндта выписали из больницы после коронавируса Алена Миронова Он с супругой был госпитализирован 25 ноября. © Фото: Владимир Вяткин, РИА Новости Художественного руководителя Московского академического театра сатиры Александра Ширвиндта выписали из больницы после перенесенной новой коронавирусной инфекции. «Великолепно. Его уже выписали. Здоров», - ответил директор театра Мамед Агаев на вопрос «Звезды» о том, как чувствует себя артист. Ранее сын Ширвиндта рассказал «Звезде» о состоянии госпитализированного с коронавирусом отца. Он отметил, что болезнь протекала в легкой форме и без осложнений. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика