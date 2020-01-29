Шойгу: пенсии ветеранов ВОВ выросли на 10 тысяч рублей

Повышение пенсии каждого участника Великой Отечественной войны в 2019 году составило около десяти тысяч рублей ежемесячно. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии российского военного ведомства.

«По инициативе Министерства обороны в прошлом году принят Федеральный закон об исчислении пенсий участникам Великой Отечественной войны исходя из 100% размера денежного довольствия. Повышение пенсии каждого фронтовика составило около 10-ти тысяч рублей ежемесячно», - сказал Шойгу.

Он также отметил, что с 1 октября прошлого года денежное довольствие военнослужащих и оплата труда гражданского персонала были проиндексированы на 4,3%. Военные пенсии увеличены на 6,3%. Ежегодная индексация указанных выплат будет осуществляться и в дальнейшем.

«В целях повышения престижа военной службы по наиболее дефицитным специальностям контрактников установлена надбавка за особые достижения в службе в размере 30% оклада по воинской должности», - отметил министр.

Он также подчеркнул, что введена пятидесятипроцентная надбавка должностного оклада военнослужащим, занимающим воинские должности, по которым штатом предусмотрены тарифные разряды с первого по четвертый.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что единовременная выплата по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне составит по 75 тысяч рублей для каждого ветерана и по 50 тысяч рублей для тружеников тыла.