Шойгу заявил о намерении Минобороны РФ противодействовать фальсификации истории

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о намерении оборонного ведомства противодействовать попыткам очернения России и фальсификации истории страны. Об этом он сообщил на заседании коллегии, посвященной посланию президента РФ Федеральному собранию.

«Это особенно важно в преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне», - подчеркнул Шойгу.

В качестве одной из мер в данном направлении министр отметил дальнейшее продолжение публикации архивных данных военного периода, начатой некоторым временем ранее. Шойгу напомнил, что разделы интерактивного проекта «Память народа» станут доступны на сайте министерства к 9 мая 2020 года.

Также министр обороны коснулся участников поисковых организаций, работающих непосредственно с артефактами прошлого.

«Для увековечения памяти погибших при защите Отечества в этом году предусмотрено провести 11 поисковых экспедиций, отремонтировать и благоустроить 2 144 воинских захоронения в России и 78 за рубежом», - заявил Шойгу.

Глава Минобороны России также отметил, что продолжается строительство Главного храма Вооруженных сил, который будет освящен во время празднования дня Победы.