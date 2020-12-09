Россельхознадзор запретил ввоз томатов и перцев из Узбекистана

Россельхознадзор с 11 декабря запрещает ввоз в Россию томатов и перца из Кашкадарьинской области Узбекистана после обнаружения вируса в продукции из этой страны.

В ведомстве отметили, что при проведении карантинного фитосанитарного контроля плодов томатов, поступивших от узбекского производителя Sunny Land Export (Кашкадарьинская область) в сопровождении фитосанитарного сертификата, выданного Национальной организацией по карантину и защите растений Узбекистана, был выявлен вирус коричневой морщинистости плодов томата - объект, в отношении которого Россельхознадзором введена временная карантинная фитосанитарная мера.

«В целях сохранения фитосанитарного благополучия и предотвращения распространения указанного объекта на территории Российской Федерации Россельхознадзор с 11 декабря 2020 года вводит запрет на ввоз в Россию плодов томатов и перца из Кашкадарьинской области Республики Узбекистан», - добавили в ведомстве.

Ранее Россельхознадзор запретил импорт в Россию яблок и томатов из Азербайджана. В службе отметили, что неоднократно находили в импортируемой продукции вредные организмы и информировали об этом Агентство продовольственной безопасности Азербайджана.