Песков оценил идею ввести в Конституцию термин «верховный правитель»

Инициатива ввести в Конституцию термин «верховный правитель» является новой. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он уточнил, что, помимо этой идеи, есть множество других, часть из которых будет отсеяна, часть - принята. Песков добавил, что в настоящий момент идет обсуждение.

Что же касается мнения самого президента, то Песков заявил, что Путин по этому поводу «ничего не думает».

«Там очень много разных предложений», - отметил представитель президента.

Предложение переименовать «президента» в «верховного правителя» неоднократно звучало от лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Он уверен, что в названиях государственных должностей нужно отказаться от заимствований.