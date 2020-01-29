Песков оценил идею ввести в Конституцию термин «верховный правитель»
Пресс-секретарь президента отметил, что инициатив много, часть из них будет отсеяна.
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Инициатива ввести в Конституцию термин «верховный правитель» является новой. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он уточнил, что, помимо этой идеи, есть множество других, часть из которых будет отсеяна, часть - принята. Песков добавил, что в настоящий момент идет обсуждение.
Что же касается мнения самого президента, то Песков заявил, что Путин по этому поводу «ничего не думает».
«Там очень много разных предложений», - отметил представитель президента.
Предложение переименовать «президента» в «верховного правителя» неоднократно звучало от лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Он уверен, что в названиях государственных должностей нужно отказаться от заимствований.