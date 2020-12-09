В России за сутки выявили 26 190 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в России зафиксировали 26 190 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Наибольшее число заразившихся зарегистрировано в Москве - 5 145, в Санкт-Петербурге - 3 761, в Московской области - 1 372.

Также за минувшие сутки подтверждено 559 смертей пациентов с COVID-19. Показатель за все время - 44 718.

«За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 26 266 человек. За весь период выписано по выздоровлению по России - 2 007 792», - говорится в сообщении оперштаба.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали два возможных сценария пандемии в январе. В случае, если население сохранит приверженность к соблюдению всех рекомендаций, закрепится стабилизация эпидпроцесса. Если же все предписания будут нарушаться, то вполне возможен откат к прежним значениям.