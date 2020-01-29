Путин проведет совещание по предупреждению коронавируса

Президент России Владимир Путин в среду, 29 января, проведет совещание по предупреждению коронавируса. Ожидается, что с докладами на нем выступят члены оперативного штаба по предупреждению распространения болезни Татьяна Голикова, Анна Попова и Михаил Мурашко.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, вице-премьер правительства, министр здравоохранения и глава Роспотребнадзора расскажут о предпринимаемых для недопущения распространения мероприятиях.

«Правительство работает весьма активно, и в данном случае речь идет о докладе главе государства», - заявил Песков.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили об отсутствии зараженных коронавирусом россиян. В ведомстве также попросили граждан воздержаться от поездок в КНР.