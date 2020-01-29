Под Симферополем началось строительство нового участка трассы «Таврида»

Под Симферополем началось строительство основного участка трассы «Таврида». Данный участок является последним на протяжении автодороги от Керчи до Симферополя, на котором строители еще не уложили асфальтобетон.

Его укладка станет следующим этапом строительства, который начнется весной 2020 года. После завершения всех работ автомобили смогут двигаться по двум полосам проезжей части.

Строительство ведется в две очереди: первая закончилась в 2018 году, обеспечив проезд от Керчи до Симферополя по двум полосам; ввод автодороги в эксплуатацию планируется совершить в декабре 2020 года.

Ранее сообщалось о возведении строителями шумозащитных экранов рядом с жилыми массивами и установке мостов и надземных пешеходных переходов.