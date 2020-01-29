В Кремле прокомментировали «сделку века»

Москва внимательно изучит инициативы президента США Дональда Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта. Однако, информации по «сделке века» еще недостаточно. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он отметил, что Кремль продолжит анализировать ситуацию и рассчитывает получить разъяснения по предложенному плану в ближайшее время.

«Мы продолжаем анализировать и изучать это план. На встрече с Биньямином Нетаньяху, которая состоится завтра, мы рассчитываем получить больше информации. Пока, можно констатировать, что план получил одобрение Израиля и поддержку еще ряда государств, но встретил непринятие со стороны Палестины», - заявил Песков журналистам.

Накануне президент США презентовал «сделку века» - план ближневосточного урегулирования который предполагает создание двух независимых государств - арабского со столицей в Восточном Иерусалиме и еврейского.

В случае, если Палестина согласится на американо-израильские условия, то она сможет удвоить свои территории. Об этом глава Белого дома написал в письме палестинскому лидеру Махмуду Аббасу.

Палестинцы, в рамках пока приостановленного мирного процесса требуют, чтобы будущие границы между двумя государствами были установлены по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Они рассчитывают создать свое государство на Западном берегу реки Иордан со столицей в Восточном Иерусалиме, на что Израиль категорически не согласен.